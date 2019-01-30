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Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır halde paketmiş bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır halde paketmiş bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler çalışmalar kapsamında saat 23.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Güllü Sokak üzerinde durumundan şüphe duydukları Tuncay D.(32) ve Saygın Ü.’ye üst araması yaptı. Yapılan aramada Tuncay D.’de herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, Saygın Ü.’nün üzerinde 5 parça halinde kağıda sarılı toplam 9,87 gram esrar bulundu. Şüphelilerin ikamet ettiği adrese de baskın düzenleyen ekipler, 30 parça halinde 54 gram esrar ele geçirirken, burada bulunan İsmet B. ve Uğur H.B. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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