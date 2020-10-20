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Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 16:25 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tosmur Mahallesi’ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tosmur Mahallesi’ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler, saat 00.00 sıralarında belirlenen adresten M. Ç. (22), B. M. K.(22) ve E. T.(23) isimli şüphelilerin çıktığını görerek takibe aldı. Polis, takibe aldıkları şüphelileri Kerimcik Caddesi’nde yakalayarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda M. Ç.’nin üstünden 1.57 gram metamfetamin ile bir miktar esrar çıkarken, diğer şüphelilerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Belirlenen adrese de baskın düzenleyen polis, 1,79 gram metamfetamin ve 1,30 gram esrar ele geçirirken, olayla ilgili A. G.(25)’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan B. M. K. ve E. T. hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken M.Ç. ile A. G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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