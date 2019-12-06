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Alanya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu, 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu, 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, savcılığın koordinesinde geçen salı günü kentte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda B.Ş., A.R.K., Ö.E., M.Ş., C.D.F., A.A., V.A.S., H.P., V.U., İ.K., T.Y., H.B., AD., İ.B.Ş., B.B., M.Ş. ve A.Y. ile yabancılı uyruklu R.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 661 gram esrar, 356 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 32 uyuşturucu hap, 12 gram skunk, 7 kök Hint keneviri, 5 gram toz esrar, 1 neurontin maddesi, 100 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri, görüntü alan gazetecilere, "Çek Alanya yakışıklı görsün, boydan al yakışıklı çıksın" diye seslendi.

Diğer yandan operasyon kapsamında 57 şüpheli hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Polis, soruşturmada adı geçen 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

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