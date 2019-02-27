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Alanya’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 19:47 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda şüpheli hareketler sergileyen ve Mahmutlar Mahallesi’nde Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 07 JR 354 plakalı otomobili durdurdu. Araçta bulunan Yasin Ç.(21), Veli U.(22), Hüseyin Y. (24), Ercan E.(34) Ali Y. (23) gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 88 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yasin Ç. (21), Veli U.(22) ve Hüseyin Y.(24) savcılık talimatıyla serbest kalırken Ercan E.(34) ile Ali Y. (23) ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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