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Alanya’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 16:21 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda toplam 560 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Alanya’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda toplam 560 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda daha önceden belirledikleri Saray Mahallesi Oral Caddesi üzerindeki bir otel odasına baskın düzenledi. Baskında Onur T. (22) ile Doruk K. (31) isimli şüpheliler gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2.20 gram 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Onur T.’nin adresinde de arama yapan ekipler, 39 adet uyuşturucu hap daha ele geçirdi.

520 adet uyuşturucu hap daha ele geçirilirdi
Soruşturmayı derinleştiren polis, Ömer F.Ç. (22) Nimet E. (27) ve Aslan K. (21) tarafından, ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına uyuşturucu madde temin edildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, üst aramalarında ise 520 adet uyuşturucu hap bulundu.

4 tutuklama
Doruk K., hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur T., Ömer F.Ç., Nimet E. ve Aslan K. ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Alanya’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Alanya’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Alanya’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

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