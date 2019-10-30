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Alanya’da uyuşturucu satıcısına 15 yıl 7 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçedeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığının bilgisine ulaştı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçedeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 3 Mayıs tarihi akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında 2.29 gram eroin eroin ele geçirilirken M.K. isimli kadın ve F.Ç. gözaltına altına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. savcılık tarafından serbest kalırken F.Ç. ise sulh ceza hakimliğince ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık üzerine atılı suçu kabul etmedi
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu yargılanan F.Ç., Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşına çıktı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu. Sanık savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek uyuşturucuyu kullandığını ancak ticaretini yapmadığını öne sürdü. Savunmaların ardından mahkeme heyeti F.Ç.’ye ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira para cezası verdi. Duruşmanın ardından sanık F.Ç. tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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