HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya’da uyuşturucu taciri yakalandı

Alanya’da uyuşturucu taciri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:27 | Son Güncelleme

Antalya’da uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı belirlenen H.C gözaltına alındı.

Alanya’da uyuşturucu taciri yakalandı

Antalya’da uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı belirlenen H.C gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 39 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken H.C. hakkında uyuşturucu imal ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Alanya ilçesinde H.C. isimli şahsın Hacet mahallesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı duyumunu alan ekipler, alınan duyuma istinaden şahıs fiziki takip sonucunda Hacet mahallesinde gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 39 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden şahsın evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, şüpheli H.C. hakkında uyuşturucu imal ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
8 ayrı suçtan aranırken sahilde yakalandı8 ayrı suçtan aranırken sahilde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de amaç paraşütü kazası! Travertenlere düştü

Yamaç paraşütüyle travertenlere düştü!

Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu

Depremin ardından yollarda dev yarıklar!

Sarıyer'de bomba paniği! Lüks aracın altında bulundu

Bomba paniği! Lüks aracın altında bulundu

İstanbul'da korkutan görüntü! Depremin üstünden 4 ay geçti ama...

İstanbul'da korkutan görüntü! Depremin üstünden 4 ay geçti ama...

Elazığ'da arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Sivas'ta 'Sibirya' soğukları donduruyor

Şaşırtan görüntü! Bu kare Türkiye'de çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.