Alanya’da uyuşturucu tacirine 8 yıl hapis

Antalya’nın Alanya ilçesinde ’uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL adli para cezası verildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, geçtiğimiz yıl 31 Ağustos’ta, Mahmutlar Mahallesi’nde ticari maksatla uyuşturucu hap ve eroin maddesi bulundurduğu ve bu maddeleri U.A adlı kişiye satacağı yönünde bilgisi alınması üzerine şüpheli Mücahit D.’yi (23) takibe aldı. Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir ATM önünde U.A. ile şüpheli Mücahit D.’nin buluştuklarını tespit eden ekipler harekete geçti. Uyuşturucu satan Mücahit D, yakalanırken U.A ise olay yerinden kaçtı. Gözaltına alınan şüphelinin üstünde 4 gram eroin ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mücahit D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanığa 8 yıl 4 ay hapis

Tutuklu yargılanan sanık Mücahit D, Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hakim karşına çıktı. Sanığın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Sanık Mücahit D. savunmasında üzerine atılı suça itiraz ederek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti sanığa ’uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası verdi. Karar sonrası sanık Mücahit D. tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

