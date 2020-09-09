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Alanya’da uyuşturucu tacirine 9 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık, 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, 23 Ağustos 2017 tarihinde ilçe girişindeki Alantur mevkiinde şüphe üzerine plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık, 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, 23 Ağustos 2017 tarihinde ilçe girişindeki Alantur mevkiinde şüphe üzerine plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu. Bunun üzerine arama yapan ekipler, 18.71 gram metamfetamin, 34.02 gram esrar, 7 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu satışında elde edildiği değerlendirilen 1160 TL ve ruhsatsız pompalı tüfeğiyle 5 fişek ele geçirdi. Araçta bulunan A.Ş., K.Y., Z.T. A.C.F.B. ve B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9 yıl 2 ay hapis
Bir süre sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen şüphelilerden K. Y. Alanya 1’nci Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşına çıktı. Mahkeme heyeti K. Y. hakkında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 9 yıl 2 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çaptırılmasına karar verildi. Duruşmanın ardından K. Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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