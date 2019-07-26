Alanya’da uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 412 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda saat 04.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilerek takibe aldıkları 02 EB 623 plakalı motosikletle seyir halinde olan Bilal Habeş P.(27) İsimli şüpheliyi durdurarak gözaltına aldı. Şüpheliye yapılan üst aramasından 2 parça halinde 108 esrar ele geçirildi. Şüphelinin Payallar Mahallesi evine de baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 304 gram esrar ve uyuşturucu satışından kullanılan hassas terazi ele geçirilirken, adreste bulunan Mehmet B. (29) ise gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

