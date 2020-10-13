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Alanya’da uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 11:24 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar metamfetamin ve eroin ele geçirildi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yaptığı çalışmaları sürdürdü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar metamfetamin ve eroin ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yaptığı çalışmaları sürdürdü. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda S.S. (41) ve T.B.’nin (38) uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine polis, sürdürdüğü teknik ve fiziki takiple 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 6 gram metamfetamin maddesi ve 2 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S. ve T. B. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Ayrıca operasyon kapsamında 4 kişi, hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.

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