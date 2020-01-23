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Alanya’da uyuşturucu tacirlerine 26 yıl 8 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

Alanya’da ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklu yargılanan 3 sanığa toplam 26 yıl 8 ay hapis cezası verildi.Alanya 2.

Alanya’da ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklu yargılanan 3 sanığa toplam 26 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen duruşmada tutuklu yargılanan Ekrem U., Emre S.,ve Bilal B. avukatları ve yakınları hazır bulundu. Mahkeme heyeti tarafından ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklu olarak yargılanan sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklar Ekrem U., Emre S. ve Bilal B. suçsuz olduklarını ifade ederek beraatlarını talep ettiler.
Mahkeme heyeti Sanık Ekrem E., ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçunu işlediği kanıtlandığından sanığın eylemine uyan 694 sayılı KHK 137. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK’nın 188-3 maddesi gereğince sanıkta ele geçirilen uyuşturucu maddenin miktarına, sanığın kastının yoğunluğuna, suçun işlemiş biçimine, suç konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasıyla cezalandırıldı. Tutuklu sanıklardan Emre S,. ve Bilal B., ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçu işledikleri kanıtlandığından Emre S., 8 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 600 TL ve Bilal B., 8 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 600 TL adli para cezasıyla cezalandırıldı. Tutuklu olarak götürülen 3 sanık Ekrem E., Emre S., ve Bilal B. tutuklu bulundukları Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

Olayın geçmişi
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 22 Mart Cuma sabahı Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, ’Uyuşturucu madde imalatı’ suçlarına karıştığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenleyen Narkotik ekipleri, 17 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 16’sı tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1.40 gram skunk, 93 adet extacy hap, 5 adet suboxone hap, 277. 96 gram esrar,2.8 gram Recine esrar, 6.60 gram kenevir tohumu, 10.81 gram Kokain, 17,56 gram eroin maddesi ele geçirildi. 25 Mart sabahı emniyette ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

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