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Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

03.12.2020 18:04 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 sanığa toplam 20 yıl 10 ay hapis ve 41 bin 640 TL adli para cezası verildi.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçen sene ağustos ayında Konaklı Mahallesi’nde yaya olarak ilerleyen ve durumundan şüphe duydukları İbrahim K.’yi (30) durdurarak üst araması yaptı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 sanığa toplam 20 yıl 10 ay hapis ve 41 bin 640 TL adli para cezası verildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçen sene ağustos ayında Konaklı Mahallesi’nde yaya olarak ilerleyen ve durumundan şüphe duydukları İbrahim K.’yi (30) durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramalarda 13 adet uyuşturucu hap, 3 gram esrar ve tabanca ile 3 adet mermi bulunurken, şüpheli ise gözaltına alındı. Polis soruşturma kapsamında Konaklı Mahallesi’ndeki bir eve de baskın düzenledi. Baskında 108 adet uyuşturucu hap, 23 parça halinde 33 gram esrar ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçilirken, adreste bulunan Mehmet Y. (27) ve Muhammed Y. (21) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanıklar son kez hakim karşına çıktı
Tutuklu yargılanan İbrahim K., Mehmet Y. ve Muhammed Y. isimli sanıklar Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına son kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında üzerlerine atılı suça itiraz ederek beraatlarını talep etti. Savunmaların ardından mahkemeye heyeti, sanıklardan Mehmet Y. ile Muhammed Y.’e 8’er yıl 4’der ay hapis ve 16 bin 660’şar TL, diğer sanık İbrahim K.’ye ise 4 yıl 2 ay hapis 8 bin 320 TL adli para cezasına çaptırılmasına karar verdi.

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