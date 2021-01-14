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Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

14.01.2021 18:14 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticaretinden yargılanan 4 sanık toplam 25 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 59 bin 900 TL adli para cezasına çarptırıldı.Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçu kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, 18 Haziran 2019 tarihinde ilçede uyuşturucu sattıkları belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticaretinden yargılanan 4 sanık toplam 25 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 59 bin 900 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçu kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, 18 Haziran 2019 tarihinde ilçede uyuşturucu sattıkları belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Yapılan operasyonda A.O. ve E.Ç. liderliğinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 14 şüpheli belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 14 kişinin 13’ü yakalandı. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 3’ü ise operasyon günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda ise M.D., E.Ç., Y.K., M.K., M.G., S.A., T.P., H.K., A.O. ve M.U.T. isimli 10 şüpheliden M.U.T. savcılık talimatıyla serbest kaldı. Tutuklanan 3 kişinin adreslerinde yapılan aramada 1 kilo 200 gram skunk, 35 gram eroin, 74 adet uyuşturucu hap, 1 adet kenevir ve 3 gram metamfemin maddesi ele geçirildi. Diğer şüphelerin adreslerinde ise 14 gram eroin, 25 gram metanfetamin, 256 gram esrar, 126 adet sentetik hap, 4 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca bulundu. Karakoldaki işlemleri tamamlanan M.D., E.Ç., Y.K., M.K., M.G., S.A., T.P., H.K., ve A.O., isimli 9 şüpheli bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. M.D. savcılık talimatıyla M.K. M.G. ve H. K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Tunahan P., Sezer. A., Yusuf K., Emre Ç., Aziz O. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca operasyon kapsamında bir süre sonra Sultan U.Ü. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Son kez hakim karşına çıktılar
Soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan M.K., H.K., M.G. ile tutuklu Tunahan P., Sezer A., Yusuf K., Emre Ç. ve Sultan U.Ü. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşına çıktı. Sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında ise üzerlerine atılı suçu kabul etmeyerek beraatını talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti M.K., H.K., M.G. ile Tunahan P.’nin beraatına karar verdi. Emre Ç. 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla 31 bin 240 TL adli para cezası, Sezer A. 10 ay, Yusuf K. 10 ay hapis 12 bin TL adli para cezası, Sultan U.Ü. 8 yıl 4 ay hapis cezası ve 16 bin 660 TL adli para cezasına karar verildi.

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