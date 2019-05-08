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Alanya’da yaralı tilki tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:15 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanda bulunan yaralı tilki tedavi altına alınırken, tedavisi tamamlanan sakarmeke ve martı ise tekrar doğaya bırakıldı.Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekipleri, duyarlı vatandaşlarla beraber tabiatta yardıma muhtaç ve yaralı yaban hayvanlarının imdadına yetişiyor.

Alanya’da yaralı tilki tedavi altına alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanda bulunan yaralı tilki tedavi altına alınırken, tedavisi tamamlanan sakarmeke ve martı ise tekrar doğaya bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekipleri, duyarlı vatandaşlarla beraber tabiatta yardıma muhtaç ve yaralı yaban hayvanlarının imdadına yetişiyor. Bulunan yaralı tilki Alanya DKMP Şefliğine teslim edildi. Yaralı tilki tedavi için Veteriner İşleri Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.
Sulak alanlarda duyarlı vatandaşlar tarafından hasta olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan sakarmeke ve martı ise, Alanya DKMP Şefi Mevlüt Kodal, Alanya Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz ve Veteriner Hekim Kutay Balkılıç tarafından tabiata bırakıldı.

Alanya’da yaralı tilki tedavi altına alındı

Alanya’da yaralı tilki tedavi altına alındı

Alanya’da yaralı tilki tedavi altına alındı

Alanya’da yaralı tilki tedavi altına alındı

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