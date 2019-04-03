HABER

Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 17:00 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarmanın eş zamanlı operasyonunda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarmanın eş zamanlı operasyonunda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 11 şüpheli, gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis çetesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında; teknik, fiziki ve dijital takip sonrası İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Mahmutlar Mahallesi'nde operasyon yaptı. '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet etmek' suçunu işledikleri ve yüzde 15- 20 kâr elde ederek, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin Rusya, Kıbrıs ve Almanya'daki bahis siteleri üzerinden Türkiye'deki bazı kişilere kullanıcı adı ve şifre vererek bahis oynattıkları, 2 Nisan'da örgüt üyelerinin hesap görüşmesi için buluştukları ve yasa dışı bahis oynayanlara ek kredi açarak bu kişileri borçlandırdıkları tespit edildi.
Şüphelilerin ev, evlerin eklentileri, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 dizüstü bilgisayar, 8 cep telefonu, 8 sim kart, 2 hard disk, 2 hafıza kartı, taşınabilir bellek, pos cihazı, 5 not defteri, 8 bin 570 lira, 839 ABD Doları, 130 euro, 110 İsviçre Frangı, 6 ATM kartı, kredi kartı, 72 bin 980 lira borç ibareli kağıt, 6 adet 40 bin 500 lira değerinde senet, 15 hesap cüzdanı, 579 ecstasy hap, 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Dijital materyaller incelenmek üzere Siber Suçlara gönderilirken, 40 kişinin de yüklü miktarlarda para hareketi yaptıkları tespit edildi.

FOTOĞRAFLI

Ve tarih belli oldu! Başlıyor... Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
FETÖ’den aranan kadına adli kontrolFETÖ’den aranan kadına adli kontrol
Sinop’ta okul servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıSinop’ta okul servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

YSK Başkanı'ndan itiraz sürecine ilişkin açıklama

YSK Başkanı'ndan itiraz sürecine ilişkin açıklama

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.