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Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:26 | Son Güncelleme

Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bazı dijital materyaller, döviz ve Türk lirası ile bir miktar uyuşturucuya el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Jandarma yasa dışı bahis

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