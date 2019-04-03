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Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 17:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan bahis oynattığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan bahis oynattığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bahislerde elde edilen yüklü miktarda para, çok sayıda dijital materyaller ve 579 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Rusya, Kıbrıs ve Almanya’daki iddia siteleri üzerinden yasa dışı yollardan yüzde 15-20 arasında kar elde ederek bahis oynatan şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte ilçedeki bazı kişilere kredi açılarak şüpheliler tarafından kullanıcı adı ile şifre verildikten sonra yasa dışı bahis oynattıkları ve salı günleri bahis paralarını temin ettikleri tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, daha önce belirledikleri Mahmutlar Mahallesi’ndeki 11 adrese baskın düzenledi.

Bahiste elde edilen yüklü miktarda para ve ele geçirildi
Baskınlarda K.K, Ö.K, M.D, M.D, S.G, B.G, M.E. ve B.D. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise iddia oynatılması için kullanılan 4 dizüstü bilgisayar, 1 notebook, 8 cep telefonu, 8 sim kart, 2 hard disk, 2 hafıza, kartı, flaş bellek, post cihazı, bahislerden elde edildiği tespit edilen 8 bin 570 TL, 839 dolar, 130 avro, 110 İsveç frangı, 6 bankamatik kartı, kredi kartı, 72 bin 980 TL borçların yazıldığı dokümanlar, başkalarının adına düzenlenmiş 40 bin 500 TL’lik senetler, 579 adet uyuşturucu hap, 20 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Ayrıca operasyon kapsamında 3 şüphelinin daha arandığı ve bahis oynadığı belirlenen 40 kişinin de ifadesine başvurulacağı aktarıldı.

Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

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