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Alanya’da yaşayan İsveçli turist evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki İsveçli turist evinde ölü bulundu.Kestel Mahallesi’ndeki bir apartmanda kendisine ait dairede yaşayan İsveç vatandaşı Erik Mathsture’den (64) bir süredir haber alamayan apartman sakinleri, dün akşam saatlerinde durumu jandarmaya bildirdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki İsveçli turist evinde ölü bulundu.
Kestel Mahallesi’ndeki bir apartmanda kendisine ait dairede yaşayan İsveç vatandaşı Erik Mathsture’den (64) bir süredir haber alamayan apartman sakinleri, dün akşam saatlerinde durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve sağlık ekipleri, Mathsture’nin savcılık izniyle dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, Mathsture’yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede öldüğü belirlenen Mathsture’nin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İsveçli turisttin şüpheli bulunan ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

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