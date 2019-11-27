HABER

Alanya'da yaşayan Norveçli, evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 17:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik yaşayan Norveç uyruklu Arild Langemyr'in (72) evinde cansız bedeni bulundu.

Alanya'da yaşayan Norveçli, evinde ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik yaşayan Norveç uyruklu Arild Langemyr'in (72) evinde cansız bedeni bulundu.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yerleşik yaşayan Norveçli Arild Langemyr'ın bir süredir evinden çıkmaması üzerine durum, jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılıktan alınan izinle eve girdi. Jandarma ekipleri, içeride Arild Langemyr'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Arild Langemyr'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Arild Langemyr'ın ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmışHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış
Gaziantep’te yoğun sis hayatı olumsuz etkilediGaziantep’te yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
Mahallelinin itiraz ettiği baz istasyonu mühürlendiMahallelinin itiraz ettiği baz istasyonu mühürlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Ibrahimovic'ten sürpriz imza!

Ibrahimovic'ten sürpriz imza!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

Ankara'da operasyon! Listede 2 eski milletvekili de var

Ankara'da operasyon! Listede 2 eski milletvekili de var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dişlerini çektirdikten sonra öldü, eski eşi isyan etti: Sahte dişçiydi, bu resmen katillik

Dişlerini çektirdikten sonra öldü, eski eşi isyan etti: Sahte dişçiydi, bu resmen katillik

Yangında rahat tavırlar sergileyen kişi kalp hastası çıktı

Yangında sergilediği rahat tavırlar şaşırtmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Son dakika! MSB açıkladı: Hakurk'a 25 Kasım'da operasyon başladı

MSB açıkladı! Hakurk'a operasyon başladı

MSB: Hakurk'ta yeni operasyon başlatıldı

MSB: Hakurk'ta yeni operasyon başlatıldı

Muğla'da korkunç olay! 'İşe gidiyoruz' diye kandırdılar, ormanda ağaca asmaya çalıştılar

'İşe gidiyoruz' diye kandırdılar, ormanda ağaca asmaya çalıştılar

Ümraniye'de apartmanda yangın! Can pazarı yaşandı

İstanbul'da can pazarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.