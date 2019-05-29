Alanya’da yaşayan yabancılara iftar

Antalya’nın Alanya ilçesinde müftülük tarafından yerleşik yabancılara yönelik iftar programı düzenlendi.

Alanya’da ’Yeni Alanyalılar’ olarak tabir edilen ve bölgede mülk satın alarak yaşamaya başlayan farklı ülke vatandaşına Alanya Müftülüğü tarafından Alanya Belediyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) katkılarıyla iftar daveti verildi. İskele Şelale Meydanı’nda verilen iftara Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ile diğer yabancı dernek başkanları, farklı inançlardan yaklaşık 500 yerleşik yabancı ve çok sayıda davetli katıldı.

“Paylaşmak ramazanın gayelerinden biridir”

Alanya Müftüsü İhsan İlhan, geleneksel olarak yapılan yabancılarla iftar yemeğinde buluşma adıyla çalışma içerisinde olduklarını söyledi. İlhan, “Amacımız Alanya gibi dünyaya açılan bu yerleşim yerinde Müslüman olarak birlikte yaşama bilincini, kardeşliğin huzurun güvenliğin bütün dünyaya duyurabilmek ve ramazan gibi manevi bir iklimde içimizde yaşadığımız vatandaşlarımızla soframızı paylaşmak ramazanın gayelerinden biridir. Müftülük olarak belediye, sivil toplum örgütlerin destekleriyle farklı din ve kültürlerde yaşayan vatandaşlarımızla sofrayı paylaşmaktı. Alanya’nın huzurun ve güvenin kaynağı olduğunu dünyaya duyurabilmek" dedi.

Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ise Alanya Müftülüğünün gerçekleştirdiği etkinlikten dolayı teşekkür etti. Karaoğlu, Alanya 79 farklı insanın, milletin, dinlerin yaşadığı bir şehir olduğunu belirterek, " Alanya’da ramazan ayında hiç kimseyi ayırmadan bir iftar yemeğinde Alanya’da yaşayan bu insanlarla bir araya geldik" diye konuştu.

“Dinlerimiz farklı ama bir araya gelerek, mutlu oluyoruz”

Alanya’da yaşayan Gürcistan uyruklu Luiza Gigitashvili, 12 yıldır Alanya’da oturduğunu ifade ederek ikinci kez katıldığı iftar yemeğinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Daveti veren herkese teşekkür eden Gigitashvili, "Dinlerimiz farklı ama Alanya’da bu tarz etkinliklerle bir araya gelerek, paylaşımlarda bulunarak mutlu oluyoruz" diye konuştu.

