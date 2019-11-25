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Alanya’da yüzlerce kişi ‘kadına şiddet’e karşı yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 21:41 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yaklaşık bin kişinin katılımı ile yürüyüş düzenlendi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yaklaşık bin kişinin katılımı ile yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe eş cinayetine kurban giden kadınların aileleri de katıldı.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi parti kadın kolları üyeleri, gençlik kolları üyeleri, kadın dernekleri üyeleri ve çoğunluğu kadın olan yaklaşık bin kişi Atatürk Anıtı önünde toplandı. Burada toplanan grup adına konuşan Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları Başkanı Melek Depren, Alanya’da da artış gösteren kadına yönelik şiddeti bertaraf edemedikleri söyledi. Depren, “Bu yıl Alanya genelinde ortak bir eylem planı hazırlamak istedik. Etkinliklerimizi sıralı halde gerçekleştirdik. Kadına yönelik şiddete hayır dedik, kadına yönelik şiddete dur dedik. Alanya’da ilk defa bu kadar örgüt bir araya gelerek, kadına yönelik şiddete dur demek istedik” dedi.
Konuşmanın ardından kalabalık araç trafiğine kapalı Şekerhane Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde yürüyüşe başladı. Yürüyüşe eşleri tarafından öldürülen Zehra Yılmaz ile Gülseren Yılmaz, amcasının oğlunun cinsel saldırısına maruz kaldığı iddiasıyla intihar eden Ayşenur Güven’in ailesi ve yakınları da katıldı. Kalabalık ellerinde ‘Kadına şiddete hayır’, ‘Haklı şiddet yoktur’, ‘Öldüren sevgi istemiyoruz’, ‘Ölmek istemiyoruz’, ‘Cennet anaların ayağı altındadır’ yazılı pankart ve dövizlerin yanı sıra Zehra Yılmaz, Gülseren Yılmaz, Ayşenur Güven’in fotoğraflarıyla sloganlar eşliğinde yürüdü. İskele Caddesi boyunca yürüdükten sonra tekrar toplandıkları yere gelen kalabalık daha sonra dağıldı.

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