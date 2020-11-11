HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya’da zehir tacirleri yakayı ele verdi

Alanya’da zehir tacirleri yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 23:25 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam eden polis ekipleri, otogarda şüphe üzerine durdukları 2 kişide uyuşturucu madde ele geçirdi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam eden polis ekipleri, otogarda şüphe üzerine durdukları 2 kişide uyuşturucu madde ele geçirdi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya Otogarı’nda durumundan şüphelendikleri F.E.(23) ve M.A.’yı (34) durdurdu. Yapılan üst aramasında M.A ‘nın üzerinden 28.87 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli F.E.’nin Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerindeki ikametinde yapılan aramada ise 25 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Antalya'da otelde çıkan yangın büyümeden söndürüldüAntalya'da otelde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Instagram hesap dondurma ve kapatma nasıl yapılır?Instagram hesap dondurma ve kapatma nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti
TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Yılın aşk bombası! Gözlerden uzak şekilde...
Yılın aşk bombası! Gözlerden uzak şekilde...
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
'Birkaç gün içinde Covid-19 olacaklar'
'Birkaç gün içinde Covid-19 olacaklar'
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
MSB görüntüleri paylaştı! Türkiye ve Rusya arasında önemli imza
MSB görüntüleri paylaştı! Türkiye ve Rusya arasında önemli imza
Kuşadası Körfezi’nde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası Körfezi’nde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
İstanbul Fatih'te hareketli gece! Polisi vurdu, özel harekat sevk edildi
Fatih'te hareketli gece! Polisi vurdu, özel harekat sevk edildi
Antalya'da otelde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Antalya'da otelde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
BM Libya Misyonu Temsilcisi duyurdu: 18 ay içinde seçim yapılacak
Libya'da 18 ay içinde seçim yapılacak
Şanlıurfa'dan acı haber! At yarışından dönen genç apranti İsmail Çizik hayatını kaybetti
At yarışından dönen genç aprantiden acı haber!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.