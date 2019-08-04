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Alanya’da zorla fuhuşa 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 14:22 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1’i kadın 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Alanya’nın Tosmur Mahallesi’ndeki bir otelde zorla fuhuş yaptırıldığını iddia ederek polise sığınan kadının şikayeti üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Alanya’da zorla fuhuşa 3 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1’i kadın 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alanya’nın Tosmur Mahallesi’ndeki bir otelde zorla fuhuş yaptırıldığını iddia ederek polise sığınan kadının şikayeti üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 2’si kadın 7 şüpheliyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ali K., Mahmut B. ve Sultan S. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya’da zorla fuhuşa 3 tutuklama

Alanya’da zorla fuhuşa 3 tutuklama

Alanya’da zorla fuhuşa 3 tutuklama

Alanya’da zorla fuhuşa 3 tutuklama

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