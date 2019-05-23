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ALANYA'DAKİ 1 MİLYONLUK SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli daha polis operasyonuyla yakalandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli daha polis operasyonuyla yakalandı. Diğer yandan bir kuyumcudaki soygun anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Saray, Avsallar ve Mahmutlar mahallelerindeki 3 kuyumcudan farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'hırsızlık ve suç işlemek için örgüt kurmak' suçları kapsamında yürütülen soruşturma için özel ekip kuruldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ve deliller toplayan polis ekipleri, yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası ve bir miktar parayı kepenk kırma ve kumandayla kepenk açma yöntemiyle çalan şüphelilerin V.K., E.K., M.C. ve H.K. olduğunu belirledi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen polis ekipleri, 15 Mayıs günü V.K., E.K. ve M.C.'yi İstanbul'da, H.K.'yi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gizlendiği ikamette yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Haydar C. ve Askeri K.'nin de soygunlara karıştığını belirledi. Asayiş ekipleri Haydar C'i Diyarbakır'da, Askeri K.'i ise Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalayarak Alanya'ya getirdi. Şüpheliler Alanya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA
Diğer yandan 7 Şubat'ta bir kuyumcudaki soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yüzleri maskeli 4 kişinin saat 04.55'te kuyumcuya geldiği görülüyor. Bir kişinin gözlemcilik yaptığı, 3 kişinin ise levyeyle kepengi açtıktan sonra alarm sistemini devre dışı bırakarak içeri girdiği yer alan görüntüler, şüphelilerin vitrindeki altınları ellerindeki çuvallara doldurup kaçtıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü
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- Adliyeden genel görüntü
- Şüpheliler adliyeye çıkarılırken
- Soygun anı güvenlik kamerası kaydı

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya) (DHA)

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