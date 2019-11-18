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Alanya’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:35 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşlı bir kadının yolun karşısına geçerken sürat motosikletinin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşlı bir kadının yolun karşısına geçerken sürat motosikletinin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hızlı olduğu öne sürülen Burak Halil D. (32) idaresindeki 07 HRC 84 plakalı sürat motosikleti yolun karşısına geçmeye çalışan Nazik Daban (66) isimli kadına çarptı. Kazanın şiddetiyle Daban, önce refüjde bulunan direğe çarptı ardından karşı şeride fırladı. Seyir halinde olan araçlar ise manevra yaparak asfalt zemine düşen Daban’ı ezmekten son anda kurtuldu. Dengesini kaybederek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Burak Hahil D. de yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrollerde Nazik Daban’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Burak Halil D. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürdü. Daban’ın cansız bedeni savcılık ve polis incelemelerinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İşlemlerinin ardından ailesinin teslim edilen Daban’ın cenazesi Alanya Belediyesi Mezarlığı’na defnedilecek.
Öte yandan görgü tanıklarının iddiası karşı şeride fırlayan Daban’ın başka bir otomobili ezdiği yönündeydi ancak civardaki kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından karşı yöne fırlayan Daban’ın seyir halinde olan araçlar manevra yaparak ezmekten son anda kurtulduğu tespit edildi.

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