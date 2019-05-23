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Alanya'daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 11:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın çalınmasıyla ilgili 2 kişi daha yakalandı.

Alanya'daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın çalınmasıyla ilgili 2 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin bir kuyumcuyu soyduğu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Saray, Avsallar ve Mahmutlar mahallelerindeki 3 kuyumcudan farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'hırsızlık ve suç işlemek için örgüt kurmak' suçları kapsamında yürütülen soruşturma için özel ekip kuruldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ve deliller toplayan polis ekipleri, yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası ve bir miktar parayı kepenk kırma ve kumandayla kepenk açma yöntemiyle çalan şüphelilerin V.K., E.K., M.C. ve H.K. olduğunu belirledi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen polis ekipleri, 15 Mayıs günü V.K., E.K. ve M.C.'yi İstanbul'da, H.K.'yi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gizlendiği evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
Soruşturmayı yürüten polis, Haydar C. ve Askeri K.'nin de soygunlara karıştığını belirledi. Asayiş ekipleri Haydar C.'yi Diyarbakır'da, Askeri K.'yi ise Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalayarak Alanya'ya getirdi. Şüpheliler Alanya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA
​Diğer yandan 7 Şubat'ta şüphelilerin karıştığı kuyumcudaki soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yüzleri maskeli 4 kişinin saat 04.55'te kuyumcuya geldiği görülüyor. Bir kişinin gözcülük yaptığı, 3 kişinin ise levyeyle kepengi açtıktan sonra alarm sistemini devre dışı bırakarak içeri girdiği, şüphelilerin vitrindeki altınları ellerindeki çuvallara doldurup kaçtıkları görüldü.

FOTOĞRAFLI

Alanya'daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasındaAlanya'daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasındaAlanya'daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasındaAlanya'daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

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