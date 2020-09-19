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Alanya’daki ölümle sonuçlanan kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 20:13 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 1 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.Olay, dün saat 23.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 1 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple aralarında tartışma çıkan Fatih S. (33) elindeki av tüfeğiyle Hasan Y.’nin (22) üzerine doğru ateş açtı. Saçmaların hedefi olan ve karın bölgesinden yaralanan Hasan Y. kan içinde yere yığıldı. O sıralarda olay yerine gelerek kardeşinin yaralandığı gören Ahmet Y. de otomobilinden aldığı tabancayla Fatih S.’yi sağ ve sol bacağından yaraladı. Ahmet Y.’nin iş ortağı olduğu öğrenilen R.S. de silahla yaralanan Fatih S.’ye sopa ile başına vurarak darp etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Hasan Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatih S.’nin ise durumun ağır olduğu öğrenildi.
Olay sonrası çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, R.S. ve Ahmet Y.’yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken ve Ahmet Y. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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