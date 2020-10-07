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Alanya’daki orman yangınında 6 hektarlık makilik alan zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 17:58 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangınında 6 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangınında 6 hektarlık makilik alan zarar gördü. Yangına 19 arazöz, 3 helikopter, 1 uçak ve 80 yangın işçisiyle müdahale edildi.
Yangın saat 13.00 sıralarında Güzelbağ Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangına 19 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 3 helikopter, 1 amfibik uçak, 80 yangın işçisi, 15 teknik eleman müdahale etti. Büyük oranda kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 6 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

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