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Alanya'daki oteller, bayram tatilinde doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:18 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Kurban Bayramı tatilinde ilçedeki otellerde yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını söyledi.

Alanya'daki oteller, bayram tatilinde doldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Kurban Bayramı tatilinde ilçedeki otellerde yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını söyledi.
Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla Türkiye'nin tatil yörelerine yerli turist akını oldu. Antalya'nın Alanya ilçesinde yoğunluk, geçen hafta sonuna kadar sürerken, turizm ve belediye belgeli, yaklaşık 200 bin yatak kapasitesine sahip tesislerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Bayram tatilini değerlendiren TÜROFED Yönetim Kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, otellerde yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını söyledi. Sili, "Tatilin 9 gün olması dolayısıyla yoğun bir iç pazar talebiyle karşılaştık. Tabi Avrupa ile Rusya pazarından da artan bir talep ve diğer pazarlarda da artış olmasıyla Türkiye aslında tarihi bir rekora doğru gidiyor. Bu bağlamda Alanya bölgesinde de tüm bu oranlar değerlendirildiğinde ciddi bir doluluk yaşamaktayız. Doluluk süreci eylül ayını kapsayacak şekilde devam edecek gibi görünüyor. Bayram tatili süresince iç pazarın yoğun olmasından dolayı şehir esnafına da büyük katkısı oldu" dedi.
'İÇ PAZAR, ANA PAZARIMIZ'
Bayram tatilinin ilçe için çok verimli geçtiğini kaydeden Sili, "İç pazarın yoğunluğunda tesislerimizin dolması, şehirdeki yiyecek- içecek gibi birçok sektörle uğraşan esnafı da olumlu etkiledi. Umut ediyoruz ki bundan sonraki süreçte iç pazar, bu hareketlilik talebini devam ettirir. Çünkü bizim gibi turizmle uğraşan ülkelerin de bildiği ve uyguladığı bir gerçektir bu. Kaldı ki bizim de kriz döneminde yaşadığımız bir gerçeğin, iç pazarın bizim ana pazarımız olması. Yani diğer pazarlar mutlaka olmalı ama iç pazarımız ana pazarımız. O nedenle bu sene artan yabancı talebine rağmen biz iç pazarda belli bir kontenjanı açık tuttuk ve bu şekilde devam ettik. Birtakım haberler de çıktı ama biz bayram süresince buradaki tüm otel yöneticileriyle iletişim halindeydik" diye konuştu.
'DIŞARIDA KALAN OLMADI'
Alanya'da, otelde yer bulamayıp, dışarıda kalan kimse olmadığını vurgulayan Burhan Sili, şunları söyledi:
"Bayram tatili süresince dışarıda kalan olmadı. İlçemize gelen bazı insanların sanıyorum kendi tercihleri dışarıda konaklamak oldu. Çünkü görünen o ki yorganlarını, battaniye gibi eşyalarını yanlarına alarak gelmişler. Bu anlamda dışarıda konaklamanın kendi tercihleri olduğunu düşünüyorum. 'Mutlaka rezervasyon yaparak gelin' diye basın yoluyla bu konuyu bildirdik. Ama maalesef bu tür görüntüler oluştu. Önümüzdeki dönemde bu konuyla alakalı birtakım çözüm önerilerini hep beraber masaya yatıracağız. En azından belediye zabıta ve emniyet güçlerinin bu görüntü kirliliğine müsaade edilmeyeceği noktasında bir çalışması olması gerekir. Tabi sadece Alanya için geçerli değil, diğer tüm bölgeler için de geçerli. Bu tür taleplerin oluştuğu durumda, yani rezervasyon yaptırmadan gelmiş insanların konaklama ihtiyacını karşılaması için nöbetçi bir birim oluşturmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu tür görüntülerin sıfırlanması noktasında gerekli çabayı göstereceğiz."

FOTOĞRAFLI

Alanya'daki oteller, bayram tatilinde dolduAlanya'daki oteller, bayram tatilinde doldu

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