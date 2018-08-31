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Alanya'daki özel yurtta merdivenlerden düştüğü iddia edilen öğrencinin ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

Yurtta görevli 3 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaldığı yurtta merdivenlerden düştüğü öne sürülen öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı.

Kaldığı özel öğrenci yurdunda kavga sonrası merdivenlerden düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen İsmail Kerem Topal'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 yurt görevlisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen yurt yöneticisi Hilmi Uysal ile yurtta görevli Hamza Kaya ve Süleyman Arıkan, çıkarıldıkları sulh ceza mahkemesince "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

Konaklı Mahallesi'ndeki Alanya Özel Seyit Kamil Bey Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan İsmail Kerem Topal'ın, 4 Ağustos'ta bir öğrenciyle kavga ettikten sonra merdivenlerden düştüğü öne sürülmüş, Topal'ın kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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Alanya düşme Kaza tutuklama yurt

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