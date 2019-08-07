HABER

Alanya'daki safari cipi kazasında ölen turistin kimliği belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 09:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanları taşıyan cipin 20 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren turistin Hollandalı Rudey Johannes olduğu belirlendi.

Alanya'daki safari cipi kazasında ölen turistin kimliği belirlendi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanları taşıyan cipin 20 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren turistin Hollandalı Rudey Johannes olduğu belirlendi. Aynı kazada yaralanan 6'sı turist 10 kişinin tedavisi sürüyor.
Alanya'dan ilçenin yüksek kesimlerindeki Sapadere Kanyonu'na safariye gidenleri taşıyan Nazmi K.'nin kullandığı 07 AGZ 94 plakalı üstü açık cip, dün saat 15.00 sıralarında yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, cipte bulunanlara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
Bölgeye ulaşan ekiplerin uçurumdan çıkardığı 2'si Rus, 3'ü Hollandalı, 2'si Litvanyalı 7 turistin aralarında bulunduğu 11 yaralı, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan turistlerden biri, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren turistin Hollandalı Rudey Johannes olduğu belirlendi.
Durumu ağır olan Rus Irina Shiokov ve Faranny Bindim yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, diğer 2 ağır yaralı ise Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Alanya'daki safari cipi kazasında ölen turistin kimliği belirlendiAlanya'daki safari cipi kazasında ölen turistin kimliği belirlendiAlanya'daki safari cipi kazasında ölen turistin kimliği belirlendiAlanya'daki safari cipi kazasında ölen turistin kimliği belirlendi

Burası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadıBurası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadı
Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulunduElleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu
Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulunduZeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Tüm mal varlıkları dondurulan Venezuela'ya ABD'den ikinci hamle!

Tüm mal varlıkları dondurulan Venezuela'ya ABD'den ikinci hamle!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.