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Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesi’nde bu yıl 5.’si düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği’nde çıkan hortumda 6 kişi yaralandı.Alanya’nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesi’nin 1660 rakımlı Kızılova Meydanı’nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında hortum oluştu.

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesi’nde bu yıl 5.’si düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği’nde çıkan hortumda 6 kişi yaralandı.
Alanya’nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesi’nin 1660 rakımlı Kızılova Meydanı’nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında hortum oluştu. Alanda kurulan bazı çadırlar yerle bir olurken, 5’i kadın 6 kişi çadırların altında kalarak yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldü. Şenliğe katkılan vatandaşlar olayın şokunu üzerlerinden atamazken, yıkılan çadırlar ekipler tarafından kaldırıldı.

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı
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