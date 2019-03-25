Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, yoğun güvenlik önemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 16'sı tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'da polis ekiplerince 22 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.
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