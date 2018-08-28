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Alanya'daki tur teknelerinin çarpışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:51 | Son Güncelleme

Yat Limanı yakınında çarpışan teknelerdeki 15 çalışanından 2'si tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde günübirlik turist taşıyan iki tur teknesinin çarpıştığı olayla ilgili gözaltına alınan 15 tekne çalışanında 2'si tutuklandı.

Alanya Yat Limanı yakınında meydana gelen olayda, çarpışan iki teknenin çalışanlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 tekne çalışanı hakkındaki yasal işlemler tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13’ü serbest kalırken, Vikingen-Line adlı tekne kaptanı D.A. ile Gülbahçe teknesinin sahibi M.Ş.G. tutuklandı.

Alanya ilçesinde çok sayıda turistin bulunduğu 2 günübirlik tur teknesinin çarpışması üzerine tekne çalışanları arasında kavga çıkmış, 15 tekne çalışanı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Kaza tekne

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