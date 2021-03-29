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  4. Alanya’daki uyuşturucu operasyonda 1 tutuklama

Alanya’daki uyuşturucu operasyonda 1 tutuklama

29.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ve Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ve Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda ilçedeki Kızlarpınarı Mahallesi’ndeki 2 ayrı adreste uyuşturucu yetiştirildiği ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adresten çıkarak yaya olarak ilerleyen K.P.’yi takibe aldı. Bir süre sonra polis, takibe aldığı K.P.’ye üst araması yaptı. Yapılan aramalarda 8,79 gram esrar ele geçirildi. Daha sonra ekipler, K.P.’nin uyuşturucu satın aldığı adrese de baskın düzenledi. Baskında G.S.H. isimli şüpheli gözaltına alınırken, 19.35 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan K.P. hakkında ’Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, G.S.H. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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