Alanyalı işletme sahibinden scooter tepkisi! Çileden çıktı: Allah bunların belasını versin

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoran sahibi işletmesinin önüne yerleştirilen 'BinBin' adı verilen scooterları görünce çileden çıktı. Spiral makinesiyle scooterları tek tek kesen adam, ''İşletmemin önünde bu kadar alet var. Kime peşkeş çekiliyorsa Allah belasını versin.

BEDDUA ETTİ

Kim mahkemeye verirse versin. Ben şimdi bunların hepsini kesiyorum. Kim bunu yapıyor, kim düşünüyorsa'' diyerek beddua etmeye devam etti.

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde kimileri restoran sahibini haklı bulurken kimi de tepki gösterdi.

