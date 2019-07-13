HABER

Alanyalı mimar motosiklet kazasında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mimar Hasan Murat Diler hayatını kaybetti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mimar Hasan Murat Diler hayatını kaybetti. Diler’in Ak Parti tarafından düzenlenen siyaset akademilerinin 17’incisinde önce Alanya birincisi, ardından da Türkiye 3’üncüsü olduğu öğrenildi.
Kaza saat 09.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi’nde meydana geldi. Alanya’da mimarlık yapan Hasan Murat Diler’in idaresindeki 07 HMD 07 plakalı motosiklet, Turgay T. kullandığı 07 HNR 38 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Diler, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Diler’i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Diler doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Mimar Hasan Murat Diler’in Ak Parti’nin geçtiğimiz yıllarda düzenlediği 17’inci siyaset akademisinde önce Alanya 1’incisi ardından da Türkiye 3’ncü olmuştu. Diler ödülünü zamanın Başbakanı Binali Yıldırım’ın elinden almıştı. Diler’in cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Alanya mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Emekli uzman çavuş Birecik’te kazada öldüEmekli uzman çavuş Birecik’te kazada öldü
Baba olacağını öğrenince kalp krizinden ölen öğretmenin kızı da kazada yaşamını yitirdiBaba olacağını öğrenince kalp krizinden ölen öğretmenin kızı da kazada yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.