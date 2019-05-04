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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Sural için Prag’ta düzenlenen törene katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 18:21 | Son Güncelleme

Antalya’da maç dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Josef Sural, eski kulübü Sparta Prag Kulübü tarafından Prag’da anıldı.

Antalya’da maç dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Josef Sural, eski kulübü Sparta Prag Kulübü tarafından Prag’da anıldı. Anma törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı.
Antalya’da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Josef Sural, eski kulübü Sparta Prag Kulübü tarafından Generali Arena Stadyumu’nun yanında oluşturulan tören alanında anılmaya devam ediyor. Sparta Praglı taraftarlar ve futbol severler Sural’ın formasını ve diğer kulüplerin atkılarını bırakarak futbolcuyu andı.
Sparta Prag’ın bugün oynayacağı Banik Ostrava maçı öncesi kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da anma törenine katılarak Sural için oluşturulan anma alanına Alanyaspor forması ve atkısını bıraktı. Eski Galatasaraylı futbolcu Roman Kosecki ve Prag Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Özgür Öztürk de, Başkan Çavuşoğlu’na eşlik etti. Çavuşoğlu, Sural’ın doğduğu Brno şehrinde yarın düzenlenecek cenaze törenine de katılacak.

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