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Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?

09.08.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Siyaz Beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'un konuğu olacak. Futbolseverler, maça ilişkin detayları öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Maçın bilet fiyatları da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?

Alanyaspor Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. İki güçlü takım Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftasında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler internette "Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?", "Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Alanyaspor Beşiktaş maçının bilet fiyatları şu şekilde:

MARATON TRİBÜN - ₺200,00
KUZEY KALE ARKASI - ₺100,00
GÜNEY KALE ARKASI - ₺100,00
MİSAFİR - ₺130,00

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor beşiktaş
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