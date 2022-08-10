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Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

10.08.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Beşiktaş maçına birkaç gün kaldı. Siyaz Beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'un konuğu olacak. Çok sayıda vatandaş, karşılaşmaya ilişkin ayrıntıları öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Maçın bilet fiyatları da merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Alanyaspor Beşiktaş maçı için geri sayım devam ediyor. İki güçlü takım Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftasında karşı karşıya gelecek. Bu sebeple futbolseverler internette "Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?", "Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Karşılaşmaya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Alanyaspor Beşiktaş maçının bilet fiyatları şu şekilde:

MARATON TRİBÜN - ₺200,00
KUZEY KALE ARKASI - ₺100,00
GÜNEY KALE ARKASI - ₺100,00
MİSAFİR - ₺130,00

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor beşiktaş
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