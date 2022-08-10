SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş maçı bilet fiyatı ne kadar?

Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş maçı bilet fiyatı ne kadar?

10.08.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Futbol tutkunu çok sayıda vatandaş, karşılaşmaya ilişkin ayrıntıları öğrenmek için arama motorlarında "Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?", "Alanyaspor Beşiktaş maçı bilet fiyatı ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları da merak konusu oldu. İşte Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş maçı bilet fiyatı ne kadar?

Alanyaspor Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İki güçlü takım Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftasında kozlarını paylaşacak. Peki Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Alanyaspor Beşiktaş maçının tarihi ve saati...

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Alanyaspor Beşiktaş maçının bilet fiyatları şu şekilde:

MARATON TRİBÜN - ₺200,00
KUZEY KALE ARKASI - ₺100,00
GÜNEY KALE ARKASI - ₺100,00
MİSAFİR - ₺130,00

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
"F.Bahçe'de o isme hayır!" Sert eleştiri..."F.Bahçe'de o isme hayır!" Sert eleştiri...
F.Bahçeliler'i kızdırdı! Özil'den G.Saray'a övgülerF.Bahçeliler'i kızdırdı! Özil'den G.Saray'a övgüler
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

'Ne yaptın Ozan!' İngiltere'de gündem oldu... "Ya Ronaldo, ya Messi"

'Ne yaptın Ozan!' İngiltere'de gündem oldu... "Ya Ronaldo, ya Messi"

Taraftardan lazerli tepki! Köprüye yazdılar

Taraftardan lazerli tepki! Köprüye yazdılar

G.Saray'da ayrılık krizi! Yönetimle görüştü ve... "Gitmek istiyorum"

G.Saray'da ayrılık krizi! Yönetimle görüştü ve... "Gitmek istiyorum"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

14 yıl önce başvurusuna dönmemişlerdi! 'Küçük' bir intikam aldı

14 yıl önce başvurusuna dönmemişlerdi! 'Küçük' bir intikam aldı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.