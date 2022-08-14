Alanyaspor Beşiktaş karşılaşması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, mücadeleyi kazanıp yoluna iki de iki yaparak devam istiyor. Vatandaşlar "Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta?", "Süper Lig karşılaşması Alanyaspor Beşiktaş hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş bu hafta deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14 Ağustos Pazar yani bugün saat 21.45'te başlayacak.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler mücadeleyi Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilecek.

