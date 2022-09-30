Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak. Maç, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesi birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Alanyaspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Giresunspor maçı hangi kanalda?

ALANYASPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Giresunspor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

Karşılaşma, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Giresunspor maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

