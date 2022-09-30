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Alanyaspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Giresunspor maçı hangi kanalda?

30.09.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor ile Giresunspor Süper Lig'in 8. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak olarak açıklandı. Peki, Alanyaspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Giresunspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Giresunspor maçı hangi kanalda?

Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak. Maç, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesi birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Alanyaspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Giresunspor maçı hangi kanalda?

ALANYASPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Giresunspor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

Karşılaşma, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Giresunspor maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

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