ALANYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Alanyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Alanyaspor ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig 16. haftası maçında bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) kozlarını paylaşacak. Maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Oman Gökhan Bilir üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Karşılaşmaya saatler kala, Alanyaspor Kayserispor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Alanyaspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Kayserispor maçı bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) oynanacak.

Alanyaspor, Alanya Oba Stayumu'nda Kayserispor'u konuk edecek.

Maç, saat 17:00'de başlayacak.

ALANYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR KAYSERİSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Balkovec, Pereira, Umut, Lusamba, Ferhat, Efkan, Oğuz, Ahmed Hassan

Kayserispor: Bilal, Onur, Karimi, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Emrah, Mane, Gavranovic, Mustafa

ALANYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI TAKİP



