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ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

31.01.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Sivasspor maçı Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası kapsamında bugün oynanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Maçta Hakem Yiğit Arslan düdük çalacak. Arslan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgi olarak açıklandı. Alanyaspor Sivasspor maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Alanyaspor ile Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerinin yanı sıra "Alanyaspor Sivasspor maçı canlı izle" konu başlığı da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmaya ilişkin detaylar...

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Sivasspor maçı 31 Ocak 2023 Salı günü (bugün) saat 17.00'de başlayacak.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Sivasspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Runnarson, Furkan, Fer, Fatih, Umut, Doumbia, Cavaliero, Candeias, Oğuz, Efecan, A.Hassan.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Charisis, Keita, Cofie, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI TAKİP

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