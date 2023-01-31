ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Alanyaspor ile Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerinin yanı sıra "Alanyaspor Sivasspor maçı canlı izle" konu başlığı da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Alanyaspor Sivasspor maçı 31 Ocak 2023 Salı günü (bugün) saat 17.00'de başlayacak.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak.
Alanyaspor Sivasspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Alanyaspor: Runnarson, Furkan, Fer, Fatih, Umut, Doumbia, Cavaliero, Candeias, Oğuz, Efecan, A.Hassan.
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Charisis, Keita, Cofie, Erdoğan, Gradel, Yatabare.
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