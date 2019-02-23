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Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 17:34 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Alanyaspor Tesisleri’nin temel atma törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgemizde spor turizminin gelişmesi için de hep birlikte çalışıyoruz.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Alanyaspor Tesisleri’nin temel atma törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgemizde spor turizminin gelişmesi için de hep birlikte çalışıyoruz. Bu tesisler hem bölge halkına hem de spor turizmimiz için de önemli tesisler olacak. İleride milli takımımızı, dünyanın en önemli takımlarını da burada misafir edeceğiz" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Alanyaspor Tesisleri’nin atma törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Mahmutlar’daki temel atma töreni öncesi taraftarlar Bakan Çavuşoğlu’na üzerinde Antalya’nın plakası olan 07 rakamı ve isminin yazılı olduğu Alanyaspor formasını hediye etti.
Programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün hepimizin sevdası Alanyaspor’umuz için tarihi bir gün. Tamamlandığında hepimizin gurur duyacağı bir tesisin temelini birlikte atıyoruz. Türkiye’nin değil Avrupa’nın en iyi tesislerinden biri şu anda Antalyaspor’da ve gurur duyuyoruz. Yine Türkiye’nin değil sadece, Avrupa’nın ve dünyanın en iyi ikinci tesisi de Alanyaspor’umuzun olacak. Her ikisinde de Menderes Türel’in imzası var" dedi.
Mahmutlar’da Alanya Belediyesinin de yaklaşık 20 bin metrekarelik bir spor tesisi projesi olduğuna ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Spora hepimiz önem veriyoruz. Spor, Alanyaspor ve Antalyaspor sevdalısıyız. Bölgemizde spor turizminin gelişmesi için de hep birlikte çalışıyoruz. Bu tesisler hem bölge halkına hem de spor turizmimiz içinde önemli tesisler olacak. İleride milli takımımızı, dünyanın en önemli takımlarını da burada misafir edeceğiz. Çünkü dünyanın en iyi tesislerine herkes gelmek ister" diye konuştu.

"Antalya Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı"
Vali Münir Karaloğlu ise Antalya’nın Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olduğunu belirterek, "Çok önemli, dünyaca ünlü bir şehir markamız var, Antalya. Bu markayı oluşturan alt markalarımızdan iki tane önemlisi de Antalyaspor ve Alanyaspor. Türkiye’de Süper Lig’de iki takımla temsil edilen İstanbul’dan sonra Antalya’dan başka bir il yok. Bu da Antalya’nın gücünü gösteriyor"

"2 seneyi geçmeksizin yapacağız"
Alanya’ya Alanyaspor tesislerini kazandıran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de "Bu çalışmaya 3-4 yıl evvel başladık. Alanın tahsisi noktasında bir süreç yaşadık. Bu süreçte özellikle Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu devreye girerek önümüzü açtı ve bugünlere geldik. Bizleri oyalayabilirler lakin gideceğimiz hedeften alıkoyamıyorlar. Birkaç sene oyalanmış olsak da dünyanın en güzel tesislerinden birisi olan projemizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. İnşallah açılışını da 2 seneyi geçmeksizin yapacağız" diye konuştu.

"Bugünü hiç unutmayacağız"
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "Menderes Türel başkanımız Alanyaspor’un tesisleri yapacağının sözünü vermişti. Söz verdiyse yapar ama buradaki bir takım engellerden dolayı bugün temelini atabildik. Yoksa tesisi bugün Türel başkanımız bize teslim edecekti. İnanıyorum ki bugüne kadar bizimle beraber olan yöneticilerimiz, yol arkadaşlarımız ve kader arkadaşlarımız bugünü hiç unutmayacaklar. Bu tesisi yapan başkanımızı hiç unutmayacaktır. Hem Alanya’da Adem Murat Yücel başkanımız hem de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel, elinden gelen her türlü desteği verdiler. Bu taraftarlar bunu da unutmayacaktır. İnşallah bundan sonraki süreçte de Alanyaspor’umuza en iyi hizmetleri yapacaklardır. İnşallah bu tesisimiz camiamıza hayırlı uğurlu olur" diye konuştu.

Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı

Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı

Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı

Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı

Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı

Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı

Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı

Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı

Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı

Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı

Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı

Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı

Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı

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