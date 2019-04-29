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- Alanyasporlu futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 08:52 | Son Güncelleme

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Josef Sural yaşamını yitirdi

ANTALYA (AA) - Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Josef Sural hayatını kaybetti.

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Sural ameliyata alındı. Sural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Alanyaspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralan futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Başımız sağolsun." bilgisini verdi.

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Alanyaspor josef sural Kaza

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