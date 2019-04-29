Alanyasporlu Josef Sural kimdir? Josef Sural hangi takımlarda forma giydi?

30 Mayıs 1990 yılında Çekya'da doğan forvet oyuncusu Josep Sural, kariyerine 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başladı. Çek forvet, daha sonra 2011-2016 yılları arasında Slovan Liberec takımında forma giydi. 2016 yılında Çekya'nın köklü takımı Sparta Prag'a transfer olan 29 yaşındaki forvet, attığı gollerle adından söz ettirdi.

Josep Sural, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Çekya temsilcisi Sparta Prag'tan Alanyaspor'a bedeliyle transfer oldu. Devre arası transfer döneminde 160 bin euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'a transfer olan Sural, çıktığı 9 maçta 1 gol attı.

JOSEP SURAL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Kayserispor deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çek forvet Josep Sural, ameliyata alınmıştı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Sural, ameliyattan çıktı. Kafasından darbe alan ve vücudunun bazı yerlerinde kırıklar oluşan Josef Sural, yoğun bakıma alındı. 29 yaşındaki Çek futbolcu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Josef Sural'ın ölüm haberi, Alanyaspor camiasını, Türk futbolunu ve ülkesi Çekya'yı yasa boğdu.

