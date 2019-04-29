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Alanyasporlu Sural’ın durumu kritik

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 06:48 | Son Güncelleme

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 1’i ağır 3 futbolcunun yaralanmasıyla ilgili Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “İki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi.

Alanyasporlu Sural’ın durumu kritik

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 1’i ağır 3 futbolcunun yaralanmasıyla ilgili Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “İki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Şu anda Sural ağrı yaralı. Durumu da kritik. Hastanede bekliyoruz” dedi.
Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya’ya dönmek için VIP minibüs kiraladı. Kayseri’den 2 şoför ve futbolcular ile birlikte yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Sural’ın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındı. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Futbolculardan Sackey’in kolunda kırık tespit edilirken, Welinton’un ise başından hafif yaralandığı öğrenildi. Diğer futbolcular ise hastanede kontrol amaçlı tutulduğu belirtildi. Minibüsün 2 şoförü de gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
“ŞOFÖR UYUYA KALMIŞ”
Kaza hakkında gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, emniyetten aldıkları bilgiye göre şoförün uyuya kaldığından dolayı kazanın gerçekleştiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının Pazartesi günü olması nedeniyle maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete iki gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamışlar. Alanya’dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Şu anda Sural ağrı yaralı. Durumu da kritik. Hastanede bekliyoruz. Ameliyattan yeni çıktı. Diğer 6 futbolcunun da kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok. Maalesef Sural’in hayati tehlikesi var. Şimdi doktorundan bilgi aldık ve bekliyoruz” dedi.
Bir gazetecinin şoförün uyuduğu iddiasını sorması üzerine Başkan Çavuşoğlu, “Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre iki şoförün olduğu ve ikisinin de uyuduğudur. Maalesef üzgünüz bekliyoruz. Allah şifa versin” yanıtını verdi.

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